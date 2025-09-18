YRP Nevşehir’de Altınışık ile yola devam ediyor

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Yeniden Refah Partisi (YRP) Nevşehir teşkilatı, yaklaşan 3. Olağan İl Kongresi öncesi önemli bir karara imza attı. Partinin mevcut İl Başkanı Abdulgani Altınışık, 3 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kongrede tek aday olarak görevine devam edecek.

Altınışık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, partinin milli görüş çizgisinden taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında, "3 Ekim 2025 Cuma günü Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Nevşehir 3. Olağan İl Kongremizde şahsımı yine yeniden bir kez daha onurlu İl Başkanlığı görevine layık gören Milli Görüş lideri muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a ve tüm teşkilatımıza gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır" ifadelerini kullandı.

YRP Nevşehir İl Sorumlusu Dt. K. Serkan Şimşek ise yaptığı açıklamada, partinin Nevşehir’deki çalışmalarını daha etkin ve güçlü şekilde sürdüreceğini belirtti. Şimşek, "Abdulgani Altınışık’ın liderliğinde partimizin Nevşehir’deki varlığını güçlendirecek, halkımıza hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Parti çevrelerinden edinilen bilgilere göre, 3 Ekim’de düzenlenecek kongrede, partinin tüm üyeleri ve delegeler bir araya gelerek, Altınışık’ın yeniden il başkanlığına seçilmesini oybirliğiyle destekleyecek. Kongreye, YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın katılımı da bekleniyor.

Abdulgani Altınışık’ın yeniden il başkanlığına seçilmesiyle birlikte, partinin Nevşehir teşkilatının 2025–2030 döneminde yapacağı çalışmalar, stratejik planlamalar ve yerel yönetim projeleri de hız kazanacak. Teşkilat kaynakları, Altınışık liderliğinde YRP’nin il genelinde daha görünür ve etkin bir siyaset sergileyeceğini belirtiyor.