Yeniden Refah Partisi tarafından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırlanan 8 sayfalık rapor, TBMM Başkanlığı’na teslim edildi.

Raporda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret ettiği anımsatılarak, “Üç siyasi parti temsilcisinin ziyareti terörist Öcalan’ı siyasi bir figür hâline getirmiş; Komisyon çalışmalarının neticeye ulaşması açısından önemli bir hata oluşturmuştur. Komisyonun 4 Aralık 2025 tarihli toplantısında, İmralı’ya giden heyetin Komisyon üyelerini doğrudan bilgilendirmesi yerine; nerede ve nasıl hazırlandığı belli olmayan, konuşmaları tam olarak yansıtmayan, daha açıklanmadan dahi tartışmalı ve güvenilmez olduğu görülen bir özet raporla yetinilmesi, görüşmeye ilişkin kuşkuları artırmış, sürece dair kaygı ve tereddütleri zirve noktasına taşımıştır” denildi.

'KAZANILMIŞ ZAFER GİBİ SUNMALARI...'

Raporda, şunlar kaydedildi:

“Terör örgütü mensupları ve siyasi uzantılarının, olası yasal düzenlemelerle tanınması muhtemel hakları; şiddet ve silahlı mücadele sonucunda kazanılmış bir zafer gibi sunma çabaları dikkat çekmektedir. Çözüm sürecini, dar kapsamlı olarak salt bu unsurlara indirgemek ve geniş toplumsal tabanı göz ardı etmek, ileride çok daha vahim sonuçları beraberinde getirebilecektir. Terör örgütünün yarım asırlık istismarına konu olan sorunu doğuran karmaşık süreçlerle yüzleşebilecek kapsamlı bir çözümün yürürlüğe konması bizce de elzemdir. Güvenlik tedbirleriyle birlikte; bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğine dayalı müşterek hukukumuzun tahkim edildiği, ekonomik ve sosyal tedbirlerle beraber siyasi tedbirlerin de alındığı kapsamlı bir çözüm programı; birlik ve beraberliğimizi tesis ederek Türkiye’nin önündeki en büyük, karmaşık ve kronik sorunu tarihi bir fırsata dönüştürebilir. Bu sorun, yalnızca şiddet sürecini durdurmak için değil; Türkiye’nin gelecek vizyonu olan Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmek için de acilen çözülmelidir. Bugün gündeme alınan sorunlar yumağı çözülmeden güvenlik, istikrar ve iç barışın sağlanması; ekonomik kalkınma, büyüme ve ilerlemenin gerçekleşmesi artık mümkün değildir.

PKK terörü ile uluslararasılaştırılan sorunlar silsilesi, Türkiye’yi hedef ülke olarak zayıflatmak isteyen bölgesel ve küresel güçlerin yoğun ilgisine mazhar olmaktadır. Daha da önemlisi, bölgesel ve uluslararası çekişmelere bağlı olarak bu sorun; dış baskı ve müdahalelere izin vermeden, kendi değer ve erdemlerimizle çözmemiz gereken bir kardeşlik sorunudur. Bu sorunu Türk-Kürt kardeşliği temelinde çözmek, Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından ülkemizin elini güçlendirecektir. Sorunun çözümü için atılması gereken ilk adım, sorunun tanımını doğru şekilde yeniden yapmaktır. Türkiye’nin en önemli, en uzun soluklu, en can yakıcı ve en maliyetli problemlerinden biri; PKK terör örgütünün yarım asırlık silahlı istismarına maruz kalan Türk-Kürt kardeşliği meselesidir. Bu gerçek, yarım asırdır kendisini dayatmasına rağmen hâlâ soruna yeterince önem verildiğini söylemek mümkün değildir. Dahası, bu sorunun varlığını kabul etmeyen; reddedici ve inkârcı söylemlerle günü geçiştiren, sorunları öteleyen yaklaşımlar da maalesef mevcuttur. Sorunu kabul edenler arasında dahi; tanım, kapsam, derinlik ve çözüm yolları konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Uluslararası kışkırtmalarla istismar edilen PKK terörünün beslediği sorunların akılcı, kalıcı ve adil çözümü; bugüne kadar uygulanan stratejilere alternatif, yeni ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirmekle mümkündür.

Zira sorun, küresel güç odaklarının dâhil olmasıyla her geçen gün daha da karmaşık ve yönetilemez bir hâl almaktadır. Bu bağlamda, karmaşık süreçlerle yüzleşebilecek kapsamlı bir çözümün yürürlüğe konması kaçınılmazdır. Güvenlik tedbirleriyle birlikte, kardeşlik hukukunun tahkim edildiği, ekonomik ve sosyal tedbirlerle beraber siyasi tedbirlerin alındığı kapsamlı bir çözüm programı, birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, Türkiye'nin önündeki en büyük açmazı çok değerli bir fırsata dönüştürecektir. Çok bilinmeyenli bu denklemin, yalnızca silahlı terör ve şiddet sürecini sona erdirmek için değil; Türkiye’nin gelecek vizyonu olan Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmek için de derhal ve behemehal çözülmesi gerekmektedir. Bu denklem çözülmeden güvenlik, istikrar ve iç barışın tesis edilmesiyle birlikte ekonomik kalkınma, büyüme ve ilerlemenin sağlanması mümkün değildir. TBMM’nde ve kamuoyunda çözüm süreci olarak artık son sözün söylenmesini bekleyen sorun, kendi değer ve erdemlerimizle sonuçlandırmamız gereken, adalet, vicdan, samimiyet ve kardeşlik ihtiyacından başka bir şey değildir. Bu sorunu kardeşlik şuuruyla, samimi ve kapsayıcı önerilerle çözmek; geleceğe güvenle bakabilmemiz açısından ülkemizin elini kuşkusuz güçlendirecektir.”

Bugüne kadar hem sorunu çözmek hem de bu soruna bağlanan terörü ortadan kaldırmak amacıyla atılan tüm adımlara rağmen sorunun çözülemediği, hatta daha şiddetli tırmanarak devam ettiği belirtilen raporda, “Bugün gelinen noktada, palyatif stratejilerin yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir. Türkiye’nin kalıcı bir toplumsal uzlaşma zeminini inşa etmesi gerekmektedir. Gerçek, hak, adalet ve vicdan temelinde kalıcı ve adil bir çözüm stratejisi benimsenmeli; şiddet ve ayrıştırıcı paradigmaya dayalı çözüm yerine, Kürt kardeşlerimizin öz kimliğine ve köklerine de ait olan ve hepsini adaletle kucaklayıp birleştiren Millî Görüş’ün öngördüğü modele dayalı yeni bir çözüm mimarisi inşa ederek geçmişte olduğu gibi yeniden bütünleşmeyi sağlayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de tüm sosyal, toplumsal ve yasal sorunların çözümünde, merhum kurucu liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 25 Şubat 1994 tarihinde Bingöl’de, sorunun teşhis ve analizini yaptığı, çözüm ve çıkış önerilerini büyük bir dikkat, sorumluluk, şuur ve vatanperverlikle sıraladığı çizgideyiz” ifadeleri yer aldı.

'REFERANDUMA SUNULMALI'

Raporda çözüm önerileri şöyle sıralandı:

“Silahlar tamamen bırakılmalı, silahların kime ait olduğu tespit edilerek seri numaraları kayıt altına alınmalı; belediyelere yapılan kayyım atamaları iptal edilip hukuki zemin hazırlanmalı, Türkiye’de yaşayan diller devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmalı, mahalli lisanlarda eğitim yapan özel kurumlar talebe bağlı olarak açılmalı; İslam kardeşliğini pekiştirecek, Türk-Kürt kardeşliğini geliştirecek somut adımlar atılmalı; şehit aileleri ve gazileri incitecek ve onların onaylamayacağı adımlardan kaçınılmalı, yapılması düşünülen her türlü yasal düzenleme referanduma sunulmalı; tarihi sorunun çözümünde kalıcı ve istikrarlı bir barışın tesisi için aziz milletimizin çoğunluğunun onay ve desteği alınmalı ve bu adımları güçlendirmek amacıyla millet ve laiklik kavramları anayasal tanıma kavuşturulmalıdır. Her türlü ırkçılık kesin olarak reddedilmelidir.”