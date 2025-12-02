Konya’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Mehmet Aydın’ın AKP’ye geçeceği öğrenildi.

Sözcü’nün haberine göre, Aydın’ın rozetinin AKP’nin Çarşamba Günü gerçekleşecek olan grup toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AKP’ye geçmiş oldu.

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmıştı.

AKP 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. AKP’nin kentteki ilçe belediye sayısı 24’e yükseldi.

KAVGA NASIL KOPMUŞTU?

2024 Ağustos’unda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugün yaptığı açıklamada partinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, "iki milletvekili ve 15 belediye başkanının” partilerine katılacağını söylemişti. Bu kişiler arasında Yeniden Refah'tan seçime girerek Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar ve Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar'ın olduğu ileri sürülmüştü.

Fatih Erbakan yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilen belediye başkanlarının "AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını" söylemişti.

AKP’DEN ‘OLUR BÖYLE ŞEYLER’ HAMLESİ

Erbakan, o zaman taraf değiştirecekler için de sert konuşmuştu:

“Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbetteki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır."

Erbakan’ın yankı uyandıran bu açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partiler arası tekliflerin siyasetin bir geleneği olduğunu ileri sürerek tabloyu yumuşatmaya çalışmıştı.