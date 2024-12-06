YRP'li başkan partisinde istifa etti

YRP'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yoluna bağımsız devam etme kararının ardından bir istifa daha geldi.

Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal yaptığı açıklama ile Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve meclis üyesi Ali Ömür ile birlikte YRP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden istifa açıklaması yapan Adnan Topal, yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini söyledi.

Başkan Topal yaptığı açıklamada "Saygıdeğer Kıymetli Hemşerilerim, uzun zamandır vatandaşlarımız, STK ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibari ile meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür’le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.