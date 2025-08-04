YRP’li Kılıç'tan fındık fiyatı açıklaması: 6 dolar ya da 250 TL üzerinde olmalıdır

Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Yukarı Engiz Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde basın açıklaması yapan YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Orta Karadeniz'de fındığın neredeyse tek endüstriyel tarım ürünü olduğunu belirtti. Köylerin hızla boşaldığını söyleyen Kılıç, "Orta Karadeniz'de deyim yerindeyse fındıktan başka endüstriyel tarım ürünü yok. Hal böyle olunca fındığa ve fındık köylüsüne sahip çıkmamız gerekiyor.

Köylerimiz boşalmış vaziyette. 25 sene önce ilk kez milletvekili olduğumuzda Türkiye nüfusunun yüzde 30'u köylerdeydi. Bugün köylerdeki nüfus yüzde 6'ya kadar gerilemiş durumda. Köylerdeki nüfus niye yüzde 6'ya geriledi? Çünkü köylü mahsulünden ederini alamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor, alın terini alamıyor. Hal böyle olunca köylü köyünü terk etti.

Ondan sonra diyorlar ki köylü fındığını yevmiyeciye toplatmasın, kendi toplasın. Köylünün kızı gitti, oğlu gitti, torunu gitti, köyde kimse kalmadı. Köylünün fındık toplayacak insanı yok. Yevmiyeciden başka, mevsimlik iççiden başka köylünün fındığı dalından dibinden toplayacak imkanı yok.

Devlet ve hükümetimiz fındık köylüsünün beklediği rakamı vermelidir, vermek zorundadır. Köylerin daha fazla boşalmaması için, köylünün köyünü tümden terk etmemesi için, köylünün rızık endişesi içerisinde uyanmaması için devletimiz, hükümetimiz elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu.

ZİRAİ DON FINDIK KÖYLÜSÜNÜN BELİNİ BÜKTÜ

Don olayları ve kahverengi kokarca zararlısının üreticiyi ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Kılıç, "Fındıkta don olayı var. Orta Karadeniz baştan sona kadar fındık rekoltesinin yarıya yakınını don olayları nedeniyle kaybetti. Zirai don fındık köylüsünün belini büktü. Sadece fındık bahçelerini, fındığın çiçeğini yakmakla kalmadı. Zirai don köylüyü de yaktı. Zirai don olaylarının bedelini köylünün sırtlaması mümkün değildir. Devlet köylünün yanında olmak mecburiyetindedir. Şimdi şu fındıkların dallarına yönelip elimizle ayıklamaya kalksak, kahverengi kokarca böceğini hepimiz göreceğiz. Kahverengi kokarca denen illet biyolojik bir savaş mıdır, bir silah mıdır, bir harp midir bilmiyoruz. Köylü mücadele etmeye çalışıyor, tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri mücadele etmeye çalışıyor, gayret ediyor ama kahverengi kokarcadan kurtulabilmiş değiliz. Zirai don kadar fındığa zarar veren bir haşerat kahverengi kokarca böceğidir" dedi.

'HÜKÜMETİMİZDEN GERÇEKÇİ BİR RAKAM AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ'

Kılıç, "Geçmişte köylünün yüzünü güldüren tek hükümet 54'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olmuştur. Merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan olmuştur. Bugün 1 kilogram fındığın gübre dahil işçilik dahil maliyeti 185 liranın üzerindedir. Buna rekolte kaybını, ürün kaybını, kahverengi kokarcanın neden olduğu zararı ve dondan kaynaklı kilogram farklarını ilave ettiğiniz zaman 250 liralık bir fiyatın altındaki rakamın köylüyü toprağına bağlaması, köyüne bağlaması mümkün değildir. Hükümetimizden gerçekçi bir rakam açıklamasını, fındık başfiyatını 250 lira ve üzerinde tutmasını bekliyoruz. Hükümetimize Samsun'dan sesleniyorum. 1 kilogram fındık maliyetler, zirai don ve kahverengi kokarcanın neden olduğu zararlar dolayısıyla 6 dolar ya da 250 TL üzerinde olmalıdır, köylü toprağına bağlanmalıdır, köylünün kabusu son bulmalıdır, köylünün yüzü gülmelidir. Ordu için de Giresun için de Trabzon için de bu talebimiz geçerlidir. Batı Karadeniz'deki fındık üreticileri için de bu talep geçerlidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE FINDIK BORSASINI KURAMADI'

Türkiye'de bir fındık borsası kurulması ve yerli üreticiye sahip çıkılması gerektiğini belirten Kılıç, "Dünya fındık rekortesinin 3'te 2'si Türkiye'de üretildiği halde maalesef fındığın fiyatı Türkiye'de değil, Avrupa pazarında belirlenmektedir. Türkiye hala fındık borsasını kurabilmiş değildir. Türkiye hala fındığın dümenine geçebilmiş değildir. Türkiye, dünya rekortesinin 3'te 2'sini ürettiği halde hala fındığın patronu olabilmiş değildir. Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni fındıkta ürünün patronu haline getirmelidir. Bu endüstriyel bir üründür. Bir ekildiğinde 40 yıl, 50 yıl fındıktan verim alınabilmektedir. Fındık aynı zamanda erozyonla mücadelenin en etkili yöntemlerinden biridir. Çağrımız açık ve nettir. 250 lira ve üzeri fiyat açıklanmalıdır. Köylü zirai don ve kahverengi kokarca zararlarına karşı da rekolte kaybına karşı da korunmalıdır. Erbakan hükümetinden sonra köylünün yüzü 2025 yılında 250 lira üzerinde bir fiyat açıklanarak güldürülmelidir. Köylü kurtarılmalıdır. Fındık kurtarılmalıdır. Toprağımızla çiftçimiz yeniden barıştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.