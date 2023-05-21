YSK açıkladı! İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için yurtdışı temsilciliklerinde ilk gün kullanılan oy sayısını açıkladı.

YSK açıkladı! İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

14 Mayıs’ta sandık başına gidildi ancak seçimler ikinci tura kaldı.

YSK seçim takvimine göre 2023 Genel seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

İŞTE YURT DIŞINDA KULLANILAN OY SAYISI

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477'ye ulaştı.

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