YSK Başkanı Ahmet Yener'den 75. kuruluş yıl dönümü mesajı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yener, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimleriyle ikinci yüzyılının ilk seçimlerini gerçekleştiren Kurulun bir parçası olmanın gururu ile şahsım ve Kurulumuz adına kuruluşunun 75'inci yılında, süreç içerisinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

YSK Başkanı Yener, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu, 16 Şubat 1950 tarihli ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile oluşturulmuş ve çeşitli aşamalardan geçerek günümüzdeki yapısına kavuşmuştur. 1961 Anayasası'nın "Seçimlerin genel yönetim ve denetimi" başlıklı 75. maddesi ile anayasal bir kurum hüviyetine kavuşan Yüksek Seçim Kurulu, 1982 Anayasası'nın aynı başlıklı 79. maddesinde de yer almış ve seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı hükmü tekrarlanmıştır.

Kuruluşundan bu yana Yüksek Seçim Kurulu tarafından yönetilen seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunda görev yapan Başkan, Başkanvekili, üyelerimiz, seçim hakimlerimiz, merkez ve taşra personelimiz seçimlerin genel yönetim ve denetimi kapsamında kendisine tanınan anayasal yetkinin gerekliliği olarak seçim öncesi ve seçim sonrası idari ve yargısal nitelikteki yetki ve görevlerini yerine getirmiştir. 1950 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm seçimlerde yer alan siyasi partilerimiz, sandık kurullarında görev alan kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri, tüm paydaş kurum çalışanları, kolluk kuvvetleri ve sandık başına giderek oy veren vatandaşlarımızın katkısı ile 75 yıldır demokrasi şöleni devam etmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu seçim yönetimi ve seçimlere katılım oranları ile birçok uluslararası ödüle de layık görülmüştür. En son 24 Ekim 2024 tarihinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen A-WEB 6'ncı Genel Kurulunda gerçekleşen ödül töreninde "Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü'ne layık görülmüştür. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimleri ile ikinci yüzyılının ilk seçimlerini gerçekleştiren Kurulun bir parçası olmanın gururu ile şahsım ve Kurulumuz adına kuruluşunun 75. yılında süreç içerisinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Halen hayatta olan tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Vefat etmiş olanlara ise Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum."