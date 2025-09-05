YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: Kongre süreci devam edecek

YSK, CHP'nin itirazını görüştüğü kritik toplantıda kararını verdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin itirazını kabul ettiklerini açıkladı. Çıkan karar ile CHP'nin olağan kongre süreci devam edecek.

CHP'nin İstanbul'da düzenleyeceği ilçe kongrelerinden 5'i ilçe İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

CHP, Engelleme kararlarını, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. Partiden YSK'ye yapılan itirazda tedbir kararının “görev gaspı” olduğunu belirterek kararların kaldırılması istendi.

CHP'nin şikayeti üzerine YSK'nın yaptığı toplantı sona erdi.

2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener iptal kararlarının reddedildiğini belirterek kongrelerin yapılacağını duyurdu.

YSK, CHP’nin ilçe kongreleri için itirazını tam kanunsuzluk nedeniyle reddetti. Böylece ilçe kongreleri için süreç devam edecek.

Ancak YSK, CHP’nin İstanbul İl Yönetimi için yaptığı itirazı ise reddetti.

