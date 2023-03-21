21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • YSK Fatih Erbakan'ın adaylığını reddetti. Gerekçe: diploma

YSK Fatih Erbakan'ın adaylığını reddetti. Gerekçe: diploma

YSK, Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu onaylı üniversite diploması örneği olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:46
Takip Et

YSK Fatih Erbakan'ın adaylığını reddetti

YSK Fatih Erbakan'ın adaylığını reddetti. Gerekçe: diploma
+
Aa
-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istedi.

Erbakan‘ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, altı vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Erbakan’ın evrak eksikliklerini bugün 17:00’ye kadar tamamlaması gerekiyor.

YSK ayrıca Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz’ın başvurularını reddetti. Dokuz başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.