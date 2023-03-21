YSK Fatih Erbakan'ın adaylığını reddetti. Gerekçe: diploma

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istedi.



Erbakan‘ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, altı vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.



Erbakan’ın evrak eksikliklerini bugün 17:00’ye kadar tamamlaması gerekiyor.



YSK ayrıca Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz’ın başvurularını reddetti. Dokuz başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.



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