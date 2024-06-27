YSK illerin yeni milletvekili sayılarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan son kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı nüfus verileri baz alınarak, 600 milletvekilinin hangi il ve seçim bölgelerinden seçileceği belirlendi. İstanbul, Hatay ve Kütahya illerinin milletvekili kontenjanlarında azalma görülürken; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt illerinin milletvekili sayılarında artış kaydedildi.

İstanbul 96 milletvekili ile temsil edilecekken, Hatay 10, Kütahya ise 4 milletvekili ile temsil edilmeye devam edecek. Bursa'nın milletvekili sayısı 21'e yükselirken, Eskişehir 7, Tunceli ve Bayburt illeri ise 2'şer milletvekili çıkaracak şekilde yeniden düzenlendi.

İŞTE YSK'NIN BELİRLEDİĞİ YENİ MİLLETVEKİLİ SAYILARI:

Adana 15,

Adıyaman 5,

Afyonkarahisar 6,

Ağrı 4,

Amasya 3,

Ankara 36,

Antalya 17,

Artvin 2,

Aydın 8,

Balıkesir 9,

Bilecik 2,

Bingöl 3,

Bitlis 3,

Bolu 3,

Burdur 3,

Bursa 21,

Çanakkale 4,

Çankırı 2,

Çorum 4,

Denizli 7,

Diyarbakır 12,

Edirne 4,

Elazığ 5,

Erzincan 2,

Erzurum 6,

Eskişehir 7,

Gaziantep 14,

Giresun 4,

Gümüşhane 2,

Hakkari 3,

Hatay 10,

Isparta 4,

Mersin 13,

İstanbul 96,

İzmir 28,

Kars 3,

Kastamonu 3,

Kayseri 10,

Kırklareli 3,

Kırşehir 2,

Kocaeli 14,

Konya 15,

Kütahya 4,

Malatya 6,

Manisa 10,

Kahramanmaraş 8,

Mardin 6,

Muğla 7,

Muş 3,

Nevşehir 3,

Niğde 3,

Ordu 6,

Rize 3,

Sakarya 8,

Samsun 9,

Siirt 3,

Sinop 2,

Sivas 5,

Tekirdağ 8,

Tokat 5,

Trabzon 6,

Tunceli 2,

Şanlıurfa 14,

Uşak 3,

Van 8,

Yozgat 4,

Zonguldak 5,

Aksaray 4,

Bayburt 2,

Karaman 3,

Kırıkkale 3,

Batman 5,

Şırnak 4,

Bartın 2,

Ardahan 2,

Iğdır 2,

Yalova 3,

Karabük 3,

Kilis 2,

Osmaniye 4,

Düzce 3.

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.