YSK kararına CHP'den ilk tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ya taşındı. Kurul, iptal talebini reddetti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU TALEBİ REDDETTİ

Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamayla kararı duyurdu.

Yener, "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin olağanüstü kurultayı için YSK'dan karar çıktı

CHP'DEN KARAR SONRASI İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, YSK'nin ret kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bizi aylardır meşgul etmeye çalıştıkları bu suni ve kurgu gündem artık tamamen sona ermiştir" diyen Emir, "Bu süreç, CHP'nin kurultaylarının mahkemelerde tartışılmasını amaçlayanların hayallerini bir kez daha yerle bir etmiştir" dedi.

"BİZİ AYLARDIR MEŞGUL ETMEYE ÇALIŞTIKLARI..."

Emir'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun da tüm itirazları reddetmesiyle, 21 Eylül'deki olağanüstü kongremizin önünde hiçbir engel olmadığı bir kez daha tescil edildi! Bizi aylardır meşgul etmeye çalıştıkları bu suni ve kurgu gündem artık tamamen sona ermiştir.

Bu süreç, CHP'nin kurultaylarının mahkemelerde tartışılmasını amaçlayanların hayallerini bir kez daha yerle bir etmiştir.

CHP'de yönetimler, delegeler tarafından seçilir ve yine delegelerin kararıyla görevleri sona erer. Mahkemelerde ve seçim kurullarında kapı kapı gezen herkesi, 21 Eylül'de kendilerini delegenin iradesine teslim etmeye ve bu büyük demokrasi yarışına bekliyoruz! Demokrasi mücadelesi sandıkta verilir!"