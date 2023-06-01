YSK kesin seçim sonucunu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ikinci turun kesin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu.

YSK kesin seçim sonucunu açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 88 bin 360; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 568 bin 196; Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 oy aldı.

Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1'i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

İkinci tur 28 Mayıs’ta yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023’te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır.

– İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

– 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK’nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

– İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.

– 28 Mayıs’ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı.

– Sayın Erdoğan’ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu’nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır.

– Sayın Erdoğan yüzde 52.18, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 47.82 oranında oy almıştır.

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