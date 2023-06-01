YSK kesin seçim sonucunu açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 88 bin 360; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 568 bin 196; Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 oy aldı.

Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1'i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

İkinci tur 28 Mayıs’ta yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023’te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır.

– İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

– 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK’nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

– İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.

– 28 Mayıs’ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı.

– Sayın Erdoğan’ın 27 milyon 834 bin 574 oy aldığı, Kılıçdaroğlu’nun 25 milyon 475 bin 724 oy aldığı görülmüş olup, Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmıştır.

– Sayın Erdoğan yüzde 52.18, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 47.82 oranında oy almıştır.