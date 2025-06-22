YSK sınavı öncesi korkunç kaza! Araçlar çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) öğrenci götüren hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yeni açılan yolun üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, YKS'ye öğrenci götüren Bahadır K. (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil ile yine sınava öğrenci götüren Menderes S. (19) idaresindeki 68 AAL 732 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, hafif ticari araçta bulunanlar refüje savruldu. Kazada otomobilde bulunan Narin Küçükercan (49) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Ahmet Buğra K. (8), Aziz C. (41), Utku K. (19), Esra C. (18), hafif ticari araç sürücü ve araçta yolcu konumundaki Eylem S. (18), Eylül S. (18), Gülşen K. (28) ve Şeriban D. (51) olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

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Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen ekipler adeta zamanla yarışarak yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirdi.

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Yaralılar daha sonra polis ekiplerinin de yardımıyla ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobildeki Utku K., Ahmet Buğra K., Esra C. ve Aziz C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Ölen kadının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kazada yaralanan Eylem ve Eylül S.'nin ikiz kardeş olduğu, diğer araçta bulunan Esra C. de dahil olmak üzere 3'ünün de aileleri tarafından sınava götürüldüğü öğrenildi.

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