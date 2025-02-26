YSK'dan tekrar seçim kararı! Şaibe ve usulsüzlük tespit edildi

Şanlıurfa’da 5 mahalle muhtarının mazbataları, hakkında seçilmeye engel mahkumiyet kararı bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 1 Haziran 2025 Pazar günü muhtarlıklar için yeniden seçim yapılacağı kaydedildi.

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5 MAHALLEDE YENİDEN SEÇİM

31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Bozova’da muhtar olarak seçilen 5 kişinin mazbatalarının iptal olduğu açıklandı.

Bozova Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinin muhtarlarının, haklarında seçilmeye engel teşkil eden mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili mahalle muhtarların mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.