﻿YSK üyelerine apaçık dilekçe…

T.C. Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli yüksek yargıçları

Sn. Ahmet Yener- Başkan

Sn. Ekrem Özübek- Başkanvekili

Üyeler; Sn. Ali Ürker, Sn. Orhan Usta, Sn. Battal Öğüt, Sn. Talip Bakır, Sn. Dr. Serdar Mutta, Sn. Mahmut Akgün, Sn. İsmail Kalender, Sn. Ali Çopur.

Şu yemini ederek görevlerinize başladınız.

-"Hiçbir tesir altında kalmaksızın hiç kimseden korkmadan seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim."

Anayasa'nın 101. Maddesi şöyledir:

-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış , milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Anayasa'nın 116. Maddesinin ilgili 2 ve 3'üncü fıkraları şöyledir:

-Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

-Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Sayın Başkan, Başkanvekili ve üyeler;

Şu konular anayasa ve yasalara göre araştırılmalıdır:

1. Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyüp Lisesi diploması var mıdır, 1973'te Aksaray Ticari İlimler Akademisi'ne gönderilmiş midir?

2. Akademi, Marmara Üniversitesi oldu. Üniversitede Erdoğan'ın sicil dosyası var mıdır?

3. Erdoğan 1973 yılında 3 yıllık Akademi'ye girmişse 1976 yılında mezun olması gerekir.

4. Mezuniyet tarihi Cumhurbaşkanlığı resmî sitesine göre 1981'dir. 3 yıllık okulu 7,5 yılda mı bitirmiştir?

5. Erdoğan'a ait olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesinde neden iki ayrı numara vardır? Neden mühürsüz ve resimsizdir?

6. Mezuniyet dönemi Şubat'tır ama Akademi'de Şubat'ta mezuniyet dönemi var mıydı?

7. Erdoğan'ın iki ayrı geçici mezuniyet belgelerinde Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan'ın imzaları neden farklıdır?

8. Erdoğan'ın mezun olduğu 1981'de "Marmara Üniversitesi" kurulmuş mudur?

9. Mezun olduğunu iddia ettiği "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" hangi tarihte kuruldu?

10. Diplomasının orijinali ile üniversite mezunları için tutulan ve aldığı dersler ile notları gösteren transkrip belgesi neden yok?

11. ÖSYM Erdoğan'ın üniversite giriş sınavı için verdiği belgeleri neden saklıyor?

12. Millî Savunma Bakanlığı askere alma genel müdürlüğü yedek subay olarak vatani görevini yapan Erdoğan'ın başvuru belgelerini neden açıklamıyor?

13. Erdoğan kendisi gitmesi gerekirken, İstanbul 15. Noterine özel kalem müdürünün şoförünü gönderiyor. Noter katibi Erdoğan olmadan şoförün elindeki fotokopiyi orijinal diploma gibi tasdik ediyor. Türkiye Noterler Birliği (TNB), 23.05.2019 tarih ve 2019/158 sayılı kararı ile noteri "sahte işlem yapıldı" diye cezalandırdı.

14. TNB yazılı başvurulara rağmen fotokopi tasdikli "sahte işlemi" YSK'ya bildirmedi.

SONUÇ:

Büyük Türk Milleti önünde "And içerek" göreve başlayan YSK üyelerinin siyasi kararları sonucu;

-Orijinal diploma araştırması yapmadı.

-Parlamenter Rejim yerine Tek Adam Rejimi dönemi başladı.

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hukuken değil, siyaseten iptal edilip yenilendi.

-Erdoğan'ın diploması ise Halkın Kurtuluş Partisi'nin Ankara 14. İdare Mahkemesinde açtığı 2022/1627 esas sayılı dosya ile derdesttir.

TALEP:

1. Erdoğan'ın "sahte işlem" ile 2014 ve 2018 öncesi YSK'ya sunulan sözde mezuniyet belgesinin devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarından talep edilerek gerçek olup olmadığının yeniden araştırılmasını talep etmekteyim.

İlaveten;

2. Anayasa'nın 101, 116/2 ve 116/3 maddeleri,

3. 6771 sayılı yasanın 18. maddesinde yer alan ve anayasadaki hangi değişikliğin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini belirleyen hükümleri,

4. Cumhurbaşkanlığı seçim yasası çerçevesinde,

Siyasi bir krize neden olunmaması amacıyla;

Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de iki kez cumhurbaşkanlığı yapması dikkate alınarak 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasaya göre aday olup olamayacağını açıklamanızı arz ve talep ediyorum. Saygılarımla.