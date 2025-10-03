YSK'dan CHP kongresi kararı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Olağan İstanbul İl Kongresi'ni yapabileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin 19 Ekim'de Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılmasına karar verdi.

Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP İstanbul 39. Olağan Kongresi'nin 19 Ekim'de yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin YSK'dan görüş sordu.

CHP İstanbul İl Kongresinde yeni gelişme! Tarih ve yer belli olduCHP İstanbul İl Kongresinde yeni gelişme! Tarih ve yer belli oldu

YSK'nın kısa kararında, 2014 tarihli ilke kararı ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine atıf yapılarak, kongreye ilişkin iş ve işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetti.

YSK'nın gerekçeli kararı daha sonra gönderilecek.

