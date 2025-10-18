İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını istedi.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatıldı.



Söz konusu kararın, İstanbul İl Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu belirtildi.



Mahkemenin talebi üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı.

YSK, mahkemenin talebini karara bağlamak amacıyla bugün saat 14.00'te toplandı. YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, kongrenin devamı yönünde karar verildiğini açıkladı.