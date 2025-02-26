YSK'dan flaş karar! 6 ilin milletvekili sayılarını değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YSK'dan flaş karar! 6 ilin milletvekili sayılarını değişti

YSK kararı ile 6 ilin milletvekili sayıları değiştirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara, Muğla, Urfa, Erzurum, Yozgat ve Bayburt illeri milletvekili sayılarını değiştirdi.

Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'da milletvekili sayıları yükseltilirken, Erzurum, Yozgat ve Baybur'un milletvekili sayısı düşürüldü.

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YSK, nüfusa göre illere düşen milletvekili sayılarını açıkladı.

Ankara'nın vekil sayısı 36'dan 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi. Ankara'daki vekil artışı 3. Bölge'de oldu, bölgenin vekil sayısı 12'den 13'e çıktı.

Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.

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İstanbul 96'yla en çok, Bayburt ise 1 vekille en az milletvekiline sahip il oldu.

Diğer yandan Ankar'nın 3, İstanbul'un 3, Bursa ve İzmir'in 2 seçim bölgesine bölünmesi gerektiğine karar verildi.

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YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre illerin milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Ankara: 37

Antalya: 17

Artvin: 2

Aydın: 8

Balıkesir: 9

Bilecik: 2

Bingöl: 3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 21

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan: 2

Erzurum: 5

Eskişehir: 7

Gaziantep: 14

Giresun: 4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 10

Isparta: 4

Mersin: 13

İstanbul: 96

İzmir: 28

Kars: 3

Kastamonu: 3

Kayseri: 10

Kırklareli: 3

Kırşehir: 2

Kocaeli: 14

Konya: 15

Kütahya: 4

Malatya: 6

Manisa: 10

Kahramanmaraş: 8

Mardin: 6

Muğla: 8

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Rize: 3

Sakarya: 8

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 2

Şanlıurfa: 15

Uşak: 3

Van: 8

Yozgat: 3

Zonguldak: 5

Aksaray: 4

Bayburt: 1

Karaman: 3

Kırıkkale: 3

Batman: 5

Şırnak: 4

Bartın: 2

Ardahan: 2

Iğdır: 2

Yalova: 3

Karabük: 3

Kilis: 2

Osmaniye: 4

Düzce: 3

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