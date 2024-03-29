YSK’dan oy sayımı için flaş karar

Türkiye 31 Mart’ta Belediye başkanları ve muhtarları belirlemek adına yerel seçimler için sandığa gidecek.
Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na bir yazı gönderildi.
Sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemlerine saat 17.00 itibarıyla başlanacağı bildirildi.
'Sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.
YSK'DAN YENİ KARAR
Yüksek Seçim Kurulu ise bu konudaki kararını açıkladı.
YSK kanunları işaret ederek iftar saatinde mola verilmeden aralıksız oy sayımının yapılmasına karar verdi.
YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasına dikkat çekti.