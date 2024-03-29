YSK’dan oy sayımı için flaş karar

YSK’dan oy sayımı için flaş karar
Kaynak: DHA
31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy sayımında yeni kararını duyurdu.
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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 1

Türkiye 31 Mart’ta Belediye başkanları ve muhtarları belirlemek adına yerel seçimler için sandığa gidecek.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 2

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na bir yazı gönderildi.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 3

Sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemlerine saat 17.00 itibarıyla başlanacağı bildirildi.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 4

'Sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 5

YSK'DAN YENİ KARAR

Yüksek Seçim Kurulu ise bu konudaki kararını açıkladı.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 6

YSK kanunları işaret ederek iftar saatinde mola verilmeden aralıksız oy sayımının yapılmasına karar verdi.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 7

YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasına dikkat çekti.

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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 9
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YSK’dan oy sayımı için flaş karar 18
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