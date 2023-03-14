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YSK'dan son açıklama: Seçim ve ittifaklarla ilgili esaslar belirlendi

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili esasları belirlemiştir. İttifaklara ilişkin ilke ve esaslar belirlendi" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:50
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YSK'dan son açıklama: Seçim ve ittifaklarla ilgili esaslar belirlendi

YSK'dan son açıklama: Seçim ve ittifaklarla ilgili esaslar belirlendi
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ödeyeceği ücretleri açıkladı

Yener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kurumumuz bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili esasları belirlemiştir. İttifaklara ilişkin ilke ve esaslar belirlendi. Propagandalara ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin ödeyeceği ücretin 55 bin 598 lira olduğu belirlenmiştir, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 550 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeler siyasi partiler kanununun ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kanunun esaslarına göre belirlenmiştir. 

Görme engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için çalışmalara başladık. 

 

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