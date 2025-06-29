YSK’dan yargıya CHP Kurultay davası için dikkat çeken uyarı!

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP’nin Kurultay davasına dair çarpıcı kulis bilgileri paylaştı. Zeyrek’e göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeden beklentileri karşılanmayacak. Çünkü CHP kurultayı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen onaylandı ve süreci tamamlandı. Zeyrek, bu aşamadan sonra Sulh Hukuk Mahkemesi’nden çıkacak ters bir kararın hukuki kaosa yol açabileceğini belirtti.

Zeyrek’in aktardığı kulise göre YSK Başkanı’nın, Yargıtay’la görüşerek, sürecin tamamlanmasının ardından Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tartışılması halinde ortaya çıkabilecek komplikasyonları, kaosu anlattığını söyledi.

Deniz Zeyrek, “Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yargıtay’la görüşmeler yapmış ve bunun doğurabileceği sonuçları anlatmış.” diyerek şöyle konuştu:

“YSK BAŞKANI YARGITAY’LA GÖRÜŞMÜŞ”

CHP’nin yarınki Kurultay davası duruşmasından bir sonuç beklemiyorum. Kemal Bey hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor. Ertelenebilir ya da Kemal Bey'in beklediği doğrultuda sonuçlanmayabilir. Sonuçlansa bile benim şahsi beklentim bu yönde çünkü artık tablo çok netleşti. En son AK Parti'nin YSK temsilcisi Sayın Özer'in açıklamasıyla birlikte de yargısal açıdan da değerlendirilmiş oldu. Çünkü siyasi partiler kanunu seçim kanunu bambaşka bir platformdur. Zemindir daha doğrusu medeni kanun başka bambaşka bir zemindir. Siyasi partiler cenahında gerçekleşen bir olayı sivil toplum kuruluşuymuş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar, öyle yorumluyorlar. Oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü YSK temsilcisi de diyor ki AK Parti'nin ilçe seçim kurulu onayladığı andan itibaren kurultayla ilgili süreç ilçe seçim kurulunda il seçim kurulunda Yüksek Seçim Kurulu’nda netleştikten sonra itiraz bile edilemez ve bu kurultay kabullenilmiş, mazbata verilmiş. Dolayısıyla onun üstüne bir mahkemenin karar alması imkansız. Eğer alınırsa tam bir kaosa neden olur. AK Partili YSK temsilcisinin dikkat çekmeye çalıştığı şey de bu. Ayrıca bir kulis bilgisi vereyim bunu çok sağlam bir yerden duydum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yargıtay’la görüşmeler yapmış ve bunun doğurabileceği sonuçları anlatmış. Eğer YSK tarafından kabul edilen bir siyasi parti kurultayı sonucunun bir Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tartışılması halinde ortaya çıkabilecek komplikasyonları, kaosu anlatmış. Dolayısıyla ben oradan bir şey beklemiyorum. Kemal Bey boşuna heveslenmiş gibi görünüyor.