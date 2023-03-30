YSK'nın Erdoğan kararının altındaki gizli tehlike

Yüksek Seçim Kurulu bugün üç itirazı karara bağladı:



1- Erdoğan'ın 3. defa cumhurbaşkanı adaylığına yönelik yapılan itiraz.



2- Millet Partisi isimli bir partinin, altılı masa tarafından "Millet İttifakı" isminin kullanılmaması yönünde yaptığı itiraz.



3- Seçim kararının usulüne uygun alınmadığı itirazı.



Ben ilk 2 maddeye dikkat kesilmenizi istiyorum. Seçim kararı zaten usulüne uygun alınmadı.



YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik yapılan itirazın oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi.



Yani YSK başkanı da dahil toplam 11 üyenin 11'i de; net bir şekilde bir Anayasa ihlali olan, aldıkları bu karar nedeniyle gelecekte de "unutulmayacak" olan "Erdoğan'ın 3. defa adaylığına" onay verdi...



Yani en ufak bir fire, itiraz yok...



"Yahu böyle olur mu", "Anayasa'da ne yazdığı gayet açık" diyebilecek bir kişi bile yok aralarında...



Olmasın...



Anayasa gayet açık: Bir kişi 3. defa cumhurbaşkanı olamaz...



Ama bu yazının ana konusu bu değil.



Hemen geçelim 2. maddeye...



Son yapılan 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'ne katılmayan, en son katıldığı 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde 19 bin 714 oy alan Millet Partisi'nin yaptığı itiraza yani...



YSK bu konuda ne demiş?



Evet bu başvuru da reddedildi. Yani Millet İttifakı, 2018'de olduğu gibi bu seçimlere "Millet" adıyla katılabilecek.



Ama...



Karar oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alındı.



Yani...



Yanisi şu: Türkiye'nin kaderine etki edebilecek 11 isimden bazıları, bir kişinin 3. kez cumhurbaşkanı olabilmesi gibi açık bir Anayasa ihlaline değil, küçük bir partinin gündeme gelebilmek için ortaya attığı fuzuli bir itiraza hak vermiş...



Yani YSK'da böyle bir zihniyet var...



Bence bu çok ürpertici bir durum...

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