YTÜ'de 'yılbaşı ağacı' kavgası. İki grup karşı karşıya geldi

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gelenekselleşen yılbaşı ağacı süsleme etkinliği, bu yıl da gerilimli geçti. Öğrenciler, dayanışmayı ve birlikte başarmayı simgeleyen sembolik çam ağacını süslemek için toplandı. Ancak bir grup, tekbir getirerek ağacın önünü kapattı.

Geçtiğimiz sene okul yönetimi ve gerici grupların hedefi haline gelen ağaç süsleme etkinliği bu sene de YTÜ öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Yönetimin farklı tehditlerine rağmen toplanan öğrenciler yılbaşı ağacını süslemeye başladı.

ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN SORUŞTURMA TEHDİDİ

Üniversite kulüp ve topluluklarının etkinliği duyurması üzerine okul yönetimi öğrencilere süslemeye izin verilmeyeceğini sözlü olarak iletti ve soruşturma yapılacağı duyuruldu. Güvenlik görevlileri de herhangi bir süsleme faaliyetine izin verilmeyeceğini söyledi.

YTÜ öğrencileri güvenlikler ve farklı gerici grupların engellemelerine rağmen ağaçlarını süsledi. Ağacın yıldızını da asan örenciler eylemlerini sonlandırdı. Okulun belirli güvenlik görevlileriyle koordine bir şekilde ağacı koruyacaklarını belirten öğrenciler, ağacı korumak için çağrıda bulundu. Süslenen ağaç, öğrencilerin nöbetleriyle güvenlik görevlilerinin de desteğiyle korunacak.

"BİRLİKTE BAŞARMA İRADEMİZİN SEMBOLÜ"

Tekbirlerle ağacın önünü kapatan grup ve güvenliğin müdahalesi ardından ağacı süsleyen öğrenciler basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"Yeni yıl heyecanını sizlerle paylaşırken, hepimizin umutlarını ve dayanışma ruhumuzu yansıtan artık birlikteliğimizin simgesi olan Yıldızlı Ağaç etkinliğimizde yeniden bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, yalnızca bir ağaç süsleme geleneği değil; aynı zamanda Yıldız Teknik öğrencisinin beraber yarattığı güzelliğin, dostluğumuzun, birliğimizin ve birlikte başarma irademizin güçlü bir simgesidir.

Son dönemde, dayanışmamızı zedelemeye çalışan bazı girişimlerle karşılaştık. Ancak, Yıldızlı Ağaç'ımızı korumak ve bu güzel geleneği yaşatmak için hep birlikte buradayız! Geçtiğimiz senelerde tüm iyi niyetiyle masumane bir ağaç süsleme etkinliğinde ağaca yapılan saldırı sonrası hep birlikte yine burada toplanmış ve okulun işleyişini de bozmadan olabildiğine eğlenerek irademizi göstermiştik. Bu sene de yine bu irade ile buradayız!

Emek vererek, hep birlikte inşa ettiğimiz bu değerli sembolümüzün yerinde kalması gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel ağacımızdan alakasız ve görünürden uzak bir alternatifi de elbette kabul etmiyoruz. Ağacımıza dokunulmasına veya süslemelerimizin kaldırılmasına yönelik herhangi bir müdahaleye karşı, hep birlikte hareket ettik, yine etmekte kararlıyız.

Etkinliğimiz boyunca çevreyi koruma sorumluluğumuzu da unutmayacağız. Süslerimizi yıl sonunda kendimiz toplayarak hem kampüsümüzü temiz tutacak hem de gelecek yıl kullanabilmek için muhafaza edeceğiz. Bu sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda değerlerimize ve özgürlüklerimize sahip çıkmanın, el ele vererek zorlukların üstesinden gelmenin bir göstergesidir. Yeni yılın hepimiz için mutluluk, sağlık ve başarılarla dolu geçmesini diliyor, bu geleneksel etkinliğimizde herkesi bir arada görmekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz."