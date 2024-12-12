YTÜ'de yılbaşı krizi! Çam ağacı önünde namaz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı süslemesi iki öğrenci grubunu karşı karşıya getirmişti. Öğrenciler arasında yaşanan olaylar bugün de devam etti. Yılbaşı ağacının süslenmesini protesto eden bir grup öğrenci, çam ağacının bulunduğu yerde namaz kıldı.

YTÜ öğrencilerinin her yıl geleneksel olarak yaptıkları yılbaşı ağacı süslemesi bu yılda iki grubu karşı karşıya getirdi.

bfsdfgh.jpg

Öğrencilerin yılbaşı ağacı süslemesi okuldaki farklı görüşe sahip öğrenciler tarafından engellenmeye çalışıldı.

am.jpg

Dün yaşananlardan sonra öğrenciler yılbaşı ağacını süslemiş ancak gece süsler kaldırılmıştı.

gsdf.jpg

Bugün ise yemekhane önünde toplanan öğrenciler tekrardan ağacı süslemek için yürüyüş başlattı.

ÇAM AĞACI ÖNÜNDE NAMAZ

Yılbaşı için süslenen çam ağacına karşı çıkan bir grup öğrenci bugün ağacın bulunduğu alanda namaz kıldı. Diğer öğrencilerin tepki gösterdiği gruba üniversite güvenliği müdahale etti.

Son Haberler
Bodo/Glimt ikinci golü buldu
Bodo/Glimt ikinci golü buldu
Konya - Ankara yolu üzerinde trafik kazası. 3 ölü
Konya - Ankara yolu üzerinde trafik kazası. 3 ölü
Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında durum berabere
Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında durum berabere
Nice son dakika golüyle Saint-Gilloise'ye 2-1 mağlup oldu
Nice son dakika golüyle Saint-Gilloise'ye 2-1 mağlup oldu
Olympiakos Twente karşılaşması golsüz sona erdi
Olympiakos Twente karşılaşması golsüz sona erdi