YTÜ'de yılbaşı krizi! Çam ağacı önünde namaz

YTÜ öğrencilerinin her yıl geleneksel olarak yaptıkları yılbaşı ağacı süslemesi bu yılda iki grubu karşı karşıya getirdi.

Öğrencilerin yılbaşı ağacı süslemesi okuldaki farklı görüşe sahip öğrenciler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Dün yaşananlardan sonra öğrenciler yılbaşı ağacını süslemiş ancak gece süsler kaldırılmıştı.

Bugün ise yemekhane önünde toplanan öğrenciler tekrardan ağacı süslemek için yürüyüş başlattı.

ÇAM AĞACI ÖNÜNDE NAMAZ

Yılbaşı için süslenen çam ağacına karşı çıkan bir grup öğrenci bugün ağacın bulunduğu alanda namaz kıldı. Diğer öğrencilerin tepki gösterdiği gruba üniversite güvenliği müdahale etti.