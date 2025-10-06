Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti

Ankara'da inşaatı süren 15 katlı binanın 12. katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonrası düşen inşaat işçisi olan iki kuzen yaşamını yitirdi.

Olay, sabah 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde yer alan şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde E.A. (36) VE N.A.'nın (19) bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan ikiye ayrıldı. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen iki kuzenin cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

