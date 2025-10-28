Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan ofis inşaatından yük asansörüne binen Alper isimli iş güvenliği uzmanı ve 2 işçi asansör ile üst katlara çıktıkları sırada asansör henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Asansör 5'inci kata geldiğinde askıda takılı kaldı. Sepette bulunan bir kişi zemine düştü. 2 işçi de sepette savruldu. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bazı işçiler de asansörde mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken 1 işçi daha yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanıp mahsur kalan 2 işçiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Zemine düşen iş güvenliği uzmanı ve diğer 7 yaralı ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri de sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İnşaattaki güvenlik görevlileri ve inşaatta yetkili olan bir kişinin görüntü almak isteyen basın mensubuna engel olmaya çalışması da kameralara yansıdı.