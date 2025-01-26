Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davası sanıklarından kayıplara karışan sanık Şükrü İşitmen için istenen kırmızı bülten talebi reddedildi

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 80 kişinin yaşamını yitirdiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin yıkılmasına ilişkin davada 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, kayıplara karışan sanık eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi müteahhit Şükrü İşitmen hakkında istenen kırmızı bülten talebini reddetti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri B blokun tamamı, D blokun ise yarısı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binalarda 80 kişi yaşamını yitirmiş ve 1 kişi de yaralanmıştı. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen ve diğer 14 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de görülen duruşmada müteahhit İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. ANKA Haber Ajansı, sanık Şükrü İşitmen'in kayıplara karıştığını gündeme getirmişti. Sanık Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının ikinci duruşması, 21 Ocak'ta Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Halil Yıldırım, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları katıldı. 12 tutuksuz sanık ile firari sanıklar Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen ise duruşmaya katılmadı.

"BİNALARIN YIKILMASINDA BİR KUSURUM YOKTUR"

ANKA Haber Ajansı muhabiri, duruşma tutanağına ulaştı. Tutuksuz sanık Yıldırım, "Ben bahse konu kooperatifin yönetiminde ya da kooperatif kapsamında suça konu yapıların inşaatında hiç bir şekilde görev almadım. Kooperatifin yönetiminde olduğum yönündeki iddiayı kabul etmiyorum. Yapılan inşaatların yanına dahi gitmedim. Binaların yıkılmasında bir kusurum yoktur. Ben evi satın aldığımda kooperatifin yöneticisini ve inşaatların denetimini yapan yetkili kişiyi bilmiyordum" diyerek beraatini talep etti.

FİRARİ MÜVEKKİLLERİ İÇİN "KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTUR" DEDİLER...

Firari sanık Şükrü İşitmen'in avukatları, müvekkili hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep ederek, "Önceki savunmalarımız doğrultusunda, itirazlarımız doğrultusunda yeni rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi ölçüsüzdür. Zira müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Dosyada aleyhine yeni bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle hakkında çıkartılan tutuklanmaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz sanık Mehmet Nuri Tuğsuz'un avukatı da önceki beyanlarını tekrarlayarak, "Bilirkişi raporuna itiraz etmekle birlikte yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Müvekkilimiz 1 yıl tutuklu kalmıştır. Adli kontrol hükümleri ile sıkıntı yaşamaktadır. Hastanede yatmıştır. İmza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

FİRARİ ŞÜKRÜ İŞİTMEN İÇİN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ...

Müşteki avukatı Muhammed Cihan Güvenç ise sanık Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkartılmasını, adli kontrol hükümleri ile tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatı Suat Özçelik de sanıkların "olası kast" suçunu işlediklerini belitti ve tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, "Eksik hususların giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi.

DURUŞMA 17 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık müdafinin tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına ilişkin kararının kaldırılmasına ilişkin itirazının reddi ile sanık Şükrü İşitmen yönünden çıkartılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin akıbetinin sorulmasına, sanık Ahmet İşitmen adına çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca sanıkların tutuklu yargılanmasına ve sanık İşitmen hakkında kırmızı bülten ile yakalama emri çıkartılmasına ilişkin bir kısım katılanlar vekillerinin taleplerinin bu aşamada reddine karar vererek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.