‘Yukarıdan talimat var’ dediler salonun kapısına kilit vurdular! Siyaset arenasında kongre krizi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Karaman’da düzenlemeyi planladığı 9. Olağan İl Kongresi’nin, Karaman Piri Reis Kongre ve Kültür Merkezi’nde engellenmesiyle büyük bir engelle karşılaştı. Parti Sözcüsü Lütfullah Önder ve Genel Başkan Hüseyin Baş, salonun kapısının “yukarıdan talimat” gerekçesiyle açılmamasına sert tepki göstererek, hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

BTP’nin Karaman’daki kongresi için bir ay öncesinden tüm hazırlıklar tamamlanmış, salonun sözleşmesi yapılmış, ücreti ödenmiş ve afişlerle, bilbordlarla duyurular yapılmıştı. Ancak kongre günü, Karaman İl Kültür Müdürü’nün “Yukarıdan talimat var” diyerek salonu kullanıma açmaması, parti teşkilatını ve davetlileri şoke etti. Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün süslemeleri yapılan, bugün kongre için hazır olan salonun kapısı açılmıyor. Genel başkanımızın katılacağı kongremiz engelleniyor. Bu, Türk Ceza Kanunu’nun 114’üncü maddesindeki ‘siyasi hakların kullanılmasını engelleme’ suçudur. Suç işleme pahasına kongremizi engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk.” dedi. Önder, sandıkların ve davetlilerin salon önünde beklediğini, teşkilatın günlerdir süren çalışmalarının hiçe sayıldığını belirtti.

"ALIŞMIYORUZ"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da duruma sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yaşananları “demokrasiye kara bir leke” olarak nitelendiren Baş, şu ifadeleri kullandı: “Karaman’da kongremizi yapmak için tüm resmi işlemleri bir ay öncesinden tamamladık. Salonun ücreti ödendi, hazırlıklar yapıldı, halkımız davet edildi. Ancak kongre günü, İl Kültür Müdürü ‘yukarıdan talimat var’ diyerek salonu açmadı. Sandıklar kapıda, millet kapıda, ama demokrasiye kapılar kapatıldı. Bu, sadece bir partiye değil, millet iradesine müdahaledir. Anayasa’ya ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı bu engellemeye karşı hukuki süreci başlattık. Kapılar kapansa da umutlarımızı kapatmayacağız. Korkmuyoruz, susmuyoruz, alışmıyoruz!”

BTP, salon önünde bekleyişini sürdürürken, engellemenin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Parti, bu olayın demokrasi ve siyasi haklara yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, mücadelelerini daha kararlı bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.