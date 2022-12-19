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Yüksek doz uçucu yağ alerji yapar mı?

Talya Türkiye ve Amerika Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Halis Ertaş, “Uçucu yağlar güzellik ve bakım ritüellerinde balmumu ve nemlendirici kremlerle karıştırılarak kullanılıyor. Bu tür kullanımlar sağlıklı olmakla birlikte, çeşitli riskler de barındırabilir. Yüksek dozda kullanıldığında olumsuz ve alerjik etki yaratabilir” diye uyardı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 18:06
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Yüksek doz uçucu yağ alerji yapar

Yüksek doz uçucu yağ alerji yapar mı?
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Güzellik ve bakım ritüelleriyle çeşitli aromaterapi uygulamalarında kendine yer edinen uçucu yağlara talep artarken, sahte üretimin de yaygınlaştığını aktaran Ertaş, “Uçucu yağların leke ve iz bırakmadığını belirten sektör profesyonelleri, peçete yöntemi ile ürünlerin sahte olup olmadığının anlaşılacağına dikkat çekiyor. Tıbbi tedavilerde de yeri bulunan uçucu yağların oluşturduğu pazarın, 2022 sonunda 27 milyar dolar sınırına dayanması bekleniyor. Uçucu yağlara talep artarken, sahte üretim de yaygınlaşıyor” diye konuştu.

Ertaş, “Yükselen talep, içeriğinde sağlığa zararlı katkı maddeleri bulunduran sahte içerikleri yaygınlaştırdı. Peçete yöntemi olarak tanımlanan basit bir uygulama ile ürünlerin sahte olup olmadığı anlaşılabilir. Uçucu yağlar iz ve leke bırakmaz. Birkaç damla uçucu yağı peçeteye damlattıktan 1-2 dakika sonra peçetede iz kalıyorsa, bu durum ürünün sahte olduğu anlamına gelir. Sahte ürünlerden korunmanın en iyi yolu, kendini ispatlamış, güçlü referansları olan markaları tercih etmek” diyerek uyarıda bulundu.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan uçucu yağların bitkilerin özünü içerdiğine değinen M. Halis Ertaş, “Bitkilerin çiçeklerinden ağaç kabuklarına kadar farklı bölgelerinden elde edilen uçucu yağlar, bitkilerde az miktarda bulunur. 5 ton gül yaprağından yalnızca 1 kg gül yağı elde edilir. Uçucu yağ elde edilen bitki, tohum, kök veya meyvenin doğada ne miktarda bulunduğu, içerdiği uçucu yağ oranı, hammaddenin ithal veya yerli olması gibi nedenler ürünler arasında fiyat farklılıkları yaratabiliyor. Türkiye, çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki türü açısından oldukça zengin bir floraya sahip. Ülkemizin bu zenginliğinden faydalanan yerli ürünler tercih edilmeli” şeklinde konuştu.

HANGİ UÇUCU YAĞ NE İŞE YARIYOR

Ertaş, “Uçucu yağların uygulama şekilleri arasında difüzör, kompres, ağız bakım suları, masaj, krem, şampuan, saç ve cilt maskeleri de yer alıyor. Limon ve portakal yağı canlandırıcı etkileriyle ön plana çıkarken, lavanta sakinleştirici etkisiyle uyku ve stres gibi sorunlarla mücadelede kullanılıyor. Lavanta yağı yara ve yanıklarda oldukça başarılı sonuçlar verirken, lavandula angustifolia cinsi lavanta yağı çocuklar için güvenilir sayılabilen yağlar arasında yer alıyor. Nioli, çay ağacı, biberiye gibi uçucu yağlarının akne ve sivilce oluşumunu önleyici etkileri bulunuyor. Kekik uçucu yağı, soğuk algınlığında kullanılıyor. Bu tür yağlar ayak ve cilt bakımında sıklıkla tercih edilirken kokularıyla difüzör etkisi yaratıyor. Limon odaklanmayı artırırken, gül ve lavanta kokuları dinginlik ve sakinlik hissi yaratıyor” dedi.


YÜKSEK DOZDA KULLANIMI ALERJİ YAPAR
 

Uçucu yağların güzellik ve bakım ritüellerinde balmumu ve nemlendirici kremlerle karıştırılarak kullanıldığını ifade eden Ertaş, “Bu tür kullanımlar sağlıklı olmakla birlikte, çeşitli riskler de barındırabilir. Balmumu veya herhangi bir krem ile uygun miktarda karıştırarak nemlendirici krem formülleri oluşturulabiliyor. Yüksek dozda kullanıldığında olumsuz ve alerjik etki yaratabiliyor. Bu nedenle doğru oranlarda seyreltilerek uygulanması gerekiyor. Özellikle hamilelerde ve çocuklarda kullanılırken mutlaka bir uzmana danışılmalı” şeklinde konuştu.

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