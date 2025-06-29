Yüksek emekli maaşı için kriteri uzmanlar açıkladı!

Artan hayat pahalılığı sebebiyle emekli maaşının yüksek olması geride biraktigimiz yıllara göre son yıllarda daha çok önem arz ediyor. Emekli vatandaşlar hayat pahalılılığından ciddi oranda etkileniyor. Doğru zamanda emekli yapan vatandaşlarsa emekli maaşını daha yüksek tutarlarda alabiliyor. Ancak emekli maaşınızı yüksek tutarlarda alabilmenin bazı ön koşulları bulunuyor.



SGK verilerine göre emekli maaşını etkileyen en önemli faktörlerden biri katsayısı olarak ön plana çıkarken diğer faktörler ise şöyle sıralanıyor brüt maaş seviyesi ve prim günü ödeme sayısı. Bu faktörler başvuruunun gerçekleştiği yıla göre maaşlar da %30’a kadar fark oluşturuyor. Öte yandan aynı prim gününe ve maaşa sahip iki kişi yalnızca başvuru yılı farkı olduğu için de kritik miktarlarda maaş farkına sahip olabiliyor.

Emeklilik maaşı hesaplanırken üç dönem dikkate alınıyor 2000 öncesi dönem 2000 ila 2008 arası orta düzeyde bağlama oranı ve 2000’den sonrası en düşük bağlama oranının geçerli olduğu dönem olarak dikkate alınıyor bu kapsamda iş hayatına erken başlayanlar ve primlerini uzun süre yüksek maaş ödeyenler daha avantajlı bir emeklilik yaşayabiliyor bu kapsamda uzmanları tarafından yüksek brüt maaşla bildirilen primlerin doğrudan emekli maaşını arttırdığı da belirtiliyor özellikle emekliliğe yakın dönemde brüt maaş da yapılacak artışların bağlanacak aylık üzerinde olumlu etkisi olduğuna da dikkat çekiliyor.Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, emekli maaşının belirlenmesinde kilit rol oynuyor.