Yüksek fiyatları görünce cinnet getiren bir vatandaşı marketten attılar

İzmir'de markete giden bir vatandaş fiyat artışlarını görünce "Fiyatlar çok pahalı, açız" diye bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren vatandaş güvenlik görevlisi tarafından karga tulumba marketten dışarı çıkarıldı.

Vatandaşın marketten atıldığı anların görüntüsünü Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkız, sosyal medya üzerinden paylaşarak geçim sıkıntısı altında ezilen vatandaşların geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

ALKIZ: SAHİP ÇIKACAĞIZ

Marketten atılan vatandaş hakkında açıklama yapan Alkız, “Bugün şehrimizde yaşanan talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz. Söylenecek çok şey var ancak bugün söylemden ziyade bir şeyler yapmamız gerek. Ege Otomotiv Derneği Başkanımız Mehmet Torun ve yönetim kurulu olarak amcamızın her konuda destekçisi olmak istiyoruz. En kısa zamanda bu sıkıntıların atlatılması dileğiyle” dedi.