Yüksek gerilim hattına temas ölümle sonuçlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, evinin inşaatında çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, Cudi Mahallesi 61. Cadde’de meydana geldi.

DEMİR PARÇA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kazandı isimli vatandaş, kendi evlerinin inşaatında çalışırken elindeki demir parçayı yanlışlıkla evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas ettirdi. Temasla birlikte elektrik akımına kapılan Kazandı, bir anda yere yığıldı ve ağır şekilde yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kazandı, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Kazandı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.