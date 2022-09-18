Son 9 ayda 5’inci... Yüksek hızlı tren biletlerine zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine zam yapıldı.
Cumhuriyet'in haberine göre, Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren fiyatları yapılan son zamla 215 liraya çıktı.
Ocak ayında YHT biletleri 84 liraya alınıyordu. Üç ayda bir gelen zamlarla biletler 215 liraya kadar yükseldi.
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