Son 9 ayda 5’inci... Yüksek hızlı tren biletlerine zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine zam yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren fiyatları yapılan son zamla 215 liraya çıktı.

Ocak ayında YHT biletleri 84 liraya alınıyordu. Üç ayda bir gelen zamlarla biletler 215 liraya kadar yükseldi.