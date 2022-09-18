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Son 9 ayda 5’inci... Yüksek hızlı tren biletlerine zam

Yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. Bilet fiyatları ocak ayından bu yana iki katından fazla arttı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 02:16
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Yüksek hızlı tren biletlerine zam

Son 9 ayda 5’inci... Yüksek hızlı tren biletlerine zam
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine zam yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren fiyatları yapılan son zamla 215 liraya çıktı.

Ocak ayında YHT biletleri 84 liraya alınıyordu. Üç ayda bir gelen zamlarla biletler 215 liraya kadar yükseldi.

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