Yüksek Hızlı Trenlere sabotaj

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksek Hızlı Trenlere sabotaj

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala, Yüksek Hızlı Tren (TGV) ağına yönelik gerçekleştirilen sabotaj saldırıları nedeniyle Atlantik, Kuzey ve Doğu tren hatlarında ciddi aksaklıklar yaşandı.

Fransız Devlet Demiryolları Kurumu (SNCF), gece saatlerinde yapılan büyük çaplı sabotaj eylemlerinin Olimpiyat açılış törenine saatler kala ulaşımı felç etmeyi amaçlayan koordineli bir saldırı olduğunu açıkladı.

Sabotajlar, Eure-et-Loir bölgesindeki Courtalain yakınlarında kundaklama eylemlerini de içeriyordu ve bu yangınlar demiryolu hattında önemli aksamalara yol açtı.

SNCF, bu aksaklıkların yaklaşık 800 bin yolcuyu etkileyebileceğini ve trafiğin önümüzdeki pazartesiye kadar aksamaya devam edebileceğini bildirdi. Kurum, tren seferlerini mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalıştıklarını ve sorumluların bulunması için yetkililerle işbirliği yaptıklarını belirtti.

Başbakan Gabriel Attal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde SNCF tesislerinde hazırlıklı ve koordineli sabotaj eylemleri gerçekleştirildi" dedi.

Attal, olayın demiryolu ağı üzerindeki etkisinin büyük ve ciddi olduğunu belirterek itfaiyecilere ve SNCF personeline teşekkür etti. Ayrıca, tatil için yola çıkan yolcuların sabrı ve anlayışı için takdirlerini ifade etti ve güvenlik güçlerinin bu eylemleri gerçekleştirenleri bulup cezalandırmak için çalıştığını belirtti.

Eski Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, sabotaj eylemlerinin birçok TGV hattını hedef aldığını ve hafta sonuna kadar trafiği ciddi şekilde aksatacağını söyledi. Vergriete, bu suç eylemlerini şiddetle kınadığını ve saldırıların birçok Fransız'ın tatil planlarını tehlikeye atacağını vurguladı. Ayrıca, yoğun çaba gösteren SNCF ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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