Editör: Erkavim Yıldırım
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
İnsanların korkulu rüyası olan yüksek kan şekerinin nasıl düşürüleceği ortaya çıktı.
Peki, yüksek kan şekeri nasıl düşürülür? Şeker hastalığına ne iyi gelir?
İşte detaylar…
ŞEKER HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?
-Greyfurt, elma, kayısı ve kivi gibi meyveler tercih etmek
-Sıvı alımına dikkat etmek
-Süt ürünlerine yer vermek
-Fastfood gibi yağlı, kızarmış besinlerden uzak durmak
-Taze kuruyemişlerden yararlanmak ve bunları beslenme rutinine dahil etmek şeker hastalığına iyi gelir.
YÜKSEK KAN ŞEKERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
-Bol sıvı tüketmek-Düzenli şeker ölçümü yapmak
-Kalori alımını azaltmak için porsiyon kontrolü
-Egzersiz yapmak
-Kiloyu dengelemek
-Brüksel lahanası, avokado, brokoli gibi lifli gıdalar tüketmek
-Ekmek, makarna, şekerli ve gazlı içecekler gibi karbonhidratı bol gıdaları sınırlandırmak
-Stresten uzak durmak kan şekeri seviyesinin düşerek dengede kalmasını sağlar.