Yüksek kan şekeri nasıl düşürülür? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

İnsanların korkulu rüyası olan yüksek kan şekerinin nasıl düşürüleceği belli oldu. Peki, yüksek kan şekeri nasıl düşürülür? Şeker hastalığına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde…