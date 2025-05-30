Yüksek kâr vaadiyle 1,5 milyar lira dolandırdılar: Hepsi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul ve Balıkesir’de aralarında esnafların da olduğu şüphelilerin 17 kişiyi yüksek kâr vaadiyle 1,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptığı takip sonucunda 11 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da ve Balıkesir'de yüksek kar vaadiyle 17 kişiyi bir buçuk milyar lira dolandıran 11 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih ve Küçükçekmece'de aralarında Kapalı Çarşı esnafı, galerici ve kuyumcuların bulunduğu şüpheliler, 2021 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle 17 kişiyi bir buçuk milyar lira dolandırdı.

Paralarını alamayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda çoğunluğu akraba olan 3'ü kadın 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları saydıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin elde ettikleri paraları saydığı anlar yer alıyor.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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