Yüksek kiraya yeni çözüm. Her semte tavan fiyat geliyor

Kaynak: Sabah
Yüksek kiraya yeni çözüm. Her semte tavan fiyat geliyor

Yüksek enflasyon altında ezilen ev sahipleri geçinme yolunu fahiş kira zamlarında boldu. Olan dar gelirli kiracılara oldu. Yüksek kiralara ise yeni bir çözüm üzerinde çalışmalara başladı.

Kiraları baskılayacak uygulamanın ise her semte özel belirlenecek taban ve tavan fiyatlardan geçtiği belirtiliyor.

Kiralarda aşırı yükselmeler sadece İstanbul'da değil tüm kentlerde vatandaşların belini büküyor. Her ne kadar sınırlama getirilse de yüksek kira bedellerinin önüne geçilemiyor.

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Son gelişmelere göre sektör temsilcileri fahiş kira artışlarının önüne geçilmesine yönelik bir dizi çözüm önerisi hazırladı. Bu önerilerin başında ise her semte özel belirlenecek kiralarda taban ve tavan fiyat uygulaması geliyor.

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SEMTE ÖZEL FİYAT NE DEMEK?

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, yaptığı değerlendirmede Türkiye'deki fahiş kira artışlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını ve bir sisteme bağlanması gerektiğini vurguladı. Almanya'da uygulanan kira endeksi modelini örnek veren Hakan Akçam, bu modelin kiraların aynı bölgedeki diğer benzer konutlarla uyumlu olmasını sağladığını söyledi. Hakan Akçam ABD'de ise kira artışlarını belirleyen Kira Kurulu adıyla bir kurumun görevlendirildiğini belirtti.

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Birleşik Krallık ve İsveç'te de benzer kira uygulamaların olduğunun altını çizen Hakan Akçam, bu ülkelerde kiraların adil olması için bağımsız kurumlar veya taraflar arasında yapılan görüşmeler yapıldığını söyledi. Hakan. Akçam, Türkiye'de de en azından büyükşehirlerde semte göre tavan ve taban fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

BÖLGESEL TAVAN FİYAT BELİRLENMELİ

Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren de fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için bölgesel bazda tavan fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 65.93 olarak kesinleşti. 12 aylık ortalama ile belirlenen kira zammı oranı kiracıların korkulan rüyası olmaya devam ediyor.

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