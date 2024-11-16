Yüksek kolesterol hastaları ne yemeli ne yememeli? Uzmanlar açıklıyor...

Yüksek kolesterol, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olmasıyla dikkat çekti.

Kalp hastalıkları ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yüksek LDL (kötü kolesterol) seviyeleri, yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıkları ile kontrol altına alınabilir.

Yüksek kolesterol hastaları, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak için dikkatli bir beslenme planı oluşturması gerektiği vurgulandı. Bu planın kolesterol seviyelerini düşürmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için önemli olduğunun altı çizildi.

NE YEMEMELİ?

Sıvı Yağlar: Tereyağı, margarin ve krem şanti gibi katı yağlardan uzak durmalıdır. Zeytinyağı, mısır özü yağı ve ay çiçeği yağı gibi sıvı yağlara tercih edilmeli.

Tam Yağlı Gıdalardan Kaçınmak: Tam yağlı süt, peynir, yoğurt ve krem şanti gibi gıdalardan kaçınmalı. Yarım yağlı veya light versiyonları tercih edilmeli.

Balık: Balık tüketimi, omega-3 yağ asitlerini içerir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Sebze ve Meyve: Taze sebze ve meyve tüketimi, besinlerin doğal şekilde sağlıklı olmasını sağlar ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Baklagiller: Nohut, fasulye, barbunya gibi baklagiller, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Yağsız Etler: Yağsız tavuk, balık ve hindi gibi etler tercih edilmelidir⁽¹⁾. Etlerin kendi yağı ile pişirilmesi önemli.

Yağsız Tatlılar: Yağsız süt ile yapılan tatlılar (muhallebi, sütlaç, puding vb.) tercih edilmeli.

NE YEMEMELİ?

Kıyılmış ve Kızartılmış Gıdalardan Kaçınmak: Kıyılmış etler, kızartılmış yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durmalı.

Fazla Yağ ve Sos İçeren Gıdalardan Kaçınmak: Pasta, krema, margarin ve fırın ürünlerinden kaçınmalı.

Kötü Yağ Asitleri İçeren Gıdalardan Kaçınmak: Kötü yağ asitleri içeren gıdalardan kaçınmak, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Araştırmalar, ceviz ve fındık tüketiminin yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye etkili olduğunu göstermekte. Ayrıca, omega-3 yağ asitlerini içeren balık tüketimi, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol seviyelerini dengelemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi önerdi.

Yüksek kolesterol hastaları, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve dikkatli bir beslenme planı oluşturmak için uzman tavsiyelerini takip etmeli.

Prof. Dr. Murat Demir, yüksek kolesterolle mücadelede diyetin önemini vurguladı:

"Diyet değişiklikleri, sadece kolesterolü kontrol altına almakla kalmaz, aynı zamanda genel kalp sağlığını da iyileştirir."

2021 yılında yapılan bir çalışma, lif alımının artırılmasının LDL kolesterol seviyelerini %10 oranında düşürebileceğini gösterdi.

Bir başka araştırma, omega-3 yağ asitlerinin düzenli olarak tüketilmesinin kalp hastalığı riskini %30 oranında azalttığını ortaya koydu.