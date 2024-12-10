Yüksek kolesterol sessizce ilerliyor... Uzmanlar üç kritik işarete dikkat çekiyor...

Yüksek kolesterol, kalp hastalıkları ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen sinsi bir durum olmasıyla dikkat çekti.

Genellikle belirti göstermeden ilerleyen bu rahatsızlık, erken teşhis edilmediği takdirde hayati riskler doğurabilir.

Uzmanlar, yüksek kolesterolün vücutta küçük ama önemli işaretler bıraktığını belirterek, bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

ELLER VE AYAKLARDAKİ DUYARLILIK: KSANTOMLAR

Dermatolog Prof. Dr. Serpil Yılmaz, kolesterol seviyelerinin yükselmesiyle birlikte vücutta ksantom adı verilen yağ birikintilerinin oluşabileceğini söyledi:

"Ellerin avuç içlerinde, parmakların çevresinde ya da ayak tabanlarında sarımsı veya turuncu renkte küçük şişlikler fark edilebilir. Bu durum, genellikle ileri seviyelerdeki yüksek kolesterolün bir işaretidir."

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ksantomların genellikle ağrısız olduğunu ancak kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınmadığı durumlarda büyüyebileceğini belirtiyor. Bu tür belirtiler fark edildiğinde, bir dermatolog veya kardiyolog tarafından değerlendirme yapılması öneriliyor.

YÜZDE OLUŞAN KOLESTEROL BİRİKİNTİLERİ: KSANTHELAZMA

Göz çevresinde meydana gelen sarımsı yağ birikintileri de yüksek kolesterolün bir diğer yaygın belirtisidir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Çelik, bu durumun tıbbi literatürde "ksanthelazma" olarak adlandırıldığını ifade ediyor:

"Genellikle göz kapaklarında ve çevresinde ortaya çıkan bu birikintiler, kolesterol metabolizmasında bir bozukluğun olduğunu gösterebilir. Estetik bir problem gibi görünse de altta yatan ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir."

Bir araştırmada, ksanthelazması olan bireylerin kalp hastalıkları riskinin yüzde 40 daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, bu tür belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir doktora başvurulması önemlidir.

SOĞUKLUK VE UYUŞMA HİSSİ

Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Akçay, yüksek kolesterolün damarlarda plak birikimine yol açarak kan dolaşımını olumsuz etkileyebileceğini belirtti:

“Eller ve ayaklarda soğukluk hissi ya da uyuşma, damarlardaki daralmaya bağlı olarak gelişebilir. Bu, özellikle periferik arter hastalığı (PAH) ile ilişkili bir belirti olabilir ve ciddi damar tıkanıklıklarının habercisidir.”

American Heart Association (AHA) tarafından yapılan bir araştırma, yüksek kolesterolün neden olduğu damar tıkanıklıklarının erken dönemde bu tür dolaşım problemleriyle kendini gösterebileceğini ortaya koyuyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Endokrinolog Dr. Ayşe Yıldırım, bu belirtilerin ortaya çıkmasının yüksek kolesterolün ileri evreye ulaştığını gösterebileceğini söyledi:

“Bu tür fiziksel işaretler, metabolik sağlık açısından tehlike sinyalleridir. Düzenli sağlık kontrolleri ve kolesterol seviyelerinin takibi, bu riskleri erken dönemde fark etmenin anahtarıdır.”

NE YAPMALI?

Uzmanlar, yüksek kolesterolü kontrol altına almak için şu önerilerde bulunuyor:

Sağlıklı Beslenme: Doymuş yağ oranı düşük, lif bakımından zengin gıdalar tüketin.

Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmaya özen gösterin.

Düzenli Kontrol: 20 yaş üzerindeki bireylerin düzenli olarak kolesterol testi yaptırması öneriliyor.

Tıbbi Tedavi: İlaç tedavisi gerekiyorsa, doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanın.

Yüksek kolesterol genellikle belirti göstermese de, eller, ayaklar ve yüzde ortaya çıkan küçük işaretler önemli birer uyarı olabilir. Bu belirtileri fark etmek, olası sağlık risklerini önlemek adına hayati önem taşır.

Uzmanlar, düzenli sağlık kontrollerinin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, yüksek kolesterolle mücadelede temel olduğunu vurguluyor.