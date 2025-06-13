Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı

Kaynak: İHA
Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık sahne aldı.


Festival coşkusunun doruğa çıktığı gecede ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahneye çıktı. Grup, hit şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca izleyiciler eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye renk kattı.


Yüksek Sadakat'in ardından sahneye çıkan Zeynep Bastık'ın, enerjik performansı ve sahne şovları dikkat çekti. Bastık, repertuarındaki hareketli parçalarla dinleyenleri coşturdu.
Süleymanpaşa sahil dolgu alanında kurulan konser alanı hınca hınç dolarken, vatandaşlar festivalin tadını doyasıya çıkardı.

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