Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?

135 sayılı genelgenin 27. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası açıkça belirtilen eski kimlik kartını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 135 sayılı genelgesinin 27. maddesine göre, sandık başına gelen seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini açıkça ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecektir.

Ancak, bu belgelerden birini sunmayan seçmenler oy kullanamayacaktır.

Mevcut nüfus cüzdanları veya kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabileceklerdir.