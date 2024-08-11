Yüksek sesli müziğe isyan ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüksek sesli müziğe isyan ettiler

İstanbul Maltepe'de vatandaşlar restoranlardan gelen yüksek müzik sesine isyan etti. Gece geç saatlere kadar çalan müzik nedeniyle uyumakta güçlük çeken vatandaşlar soruna çözüm bekliyor.

İstanbul Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, İdealtepe sahil kenarındaki restoranlar tarafından özellikle gece saat 00.00'dan sonra hiç kimseye aldırış etmeden yüksek sesle müzik çalınıyor.

Geç saatlere kadar devam eden yüksek desibelli müzik sesleri restoranların çevresinde bulunan mahalleliyi çileden çıkardı. Her gün gece saat 02.00'ye kadar seslerden evlerinde dahi uyuyamadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, bu durumu defalarca belediye ekiplerine şikayet ettiğini ama buna rağmen hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini söyleyerek, bu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.

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