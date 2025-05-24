Yüksek sesli müzik cezası ehliyete mal oldu

Kaynak: İHA
Yüksek sesli müzik cezası ehliyete mal oldu

Bartın'da bir sürücü yüksek ses nedeniyle durduruldu. Polis ceza kesti.

Bartın'da yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsüne para cezası kesildi. Ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Şadırvan Caddesi'nde yüksek sesle seyreden E.K. idaresindeki 67 ABK 468 plakalı otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine bölgede bulunan bekçiler tarafından aracı durduruldu. Olay yerine çağrılan trafik polisleri, sürücüye yüksek ses ve standart dışı air süspansiyon gibi nedenlerden para cezası kesti. Kesilen cezaların ardından şahsın 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine 2 aylığına el konuldu.

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