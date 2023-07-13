Yüksek tansiyonu olanlar hangi sebzeleri yemeli

Soğan

Bilim adamları, her gün alınan 2-3 çay kaşığı soğan yağının tansiyon hastalarının kan basıncını yüzde 67 oranına kadar düşürebildiğini ortaya koydu. Yağını kullanmak yerine günlük beslenme düzeninize soğanı da eklemeyi deneyebilirsiniz.

Domates

tansiyon düşürücü özelliği bulunan “gamma amino butirik asit” bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan altı ayrı madde daha içerir.

Brokoli

Bu sebze en azından altı değişik tansiyon düşürücü kimyasal içerir.

Kereviz

Çinli bitkisel tedavi uzmanları, kerevizi yüzyıllardır tansiyonu düşürmek için kullanılıyor. Bilimsel araştırmalara göre de kerevizin sapını yemek tansiyonun dengelemesinde önemli bir rol oynuyor.

Sarımsak

Yalnızca tansiyonu normal bir seviyeye çekmekle kalmaz, aynı zamanda kolesterolü düşürmeye de yardımcı olur. Araştırmalar, 12 hafta boyunca gündebir diş sarımsak tüketen kişilerde kan basıncı ve kolesterol seviyesinin büyük oranda dengelendiğini ortaya koydu. Haftada 30 gram yani günde bir diş sarımsak tavsiye edilir.

Alıç

Bitkinin özü, damarları rahatlatıp, genişletmeye yardımcı oluyor. Alıç yüzyıllar boyunca etkili bir kalp ilacı olarak kullanıldı. 250 Ml kaynar suya bir çay kaşığı kuru alıç karıştırarak güçlü bir çay yapabilirsiniz.