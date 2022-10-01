Yüksekokula merhaba demenin bedeli 30 bin TL

Ailesinden uzakta okuyanların masrafı, yemek, barınma ve şehirler arası ulaşım nedeniyle iki katına çıkıyor. Öyle ki en temel ihtiyaçlar için aylık en az 5 bin TL ayırmak gerekiyor. Eğer daha iyi yurtta ya da evde kalmak, her öğün iyi beslenmek, haftada bir de olsa tiyatro, konser gibi etkinliklere katılmak isterlerse bu rakam aylık 10 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Öğrencilerin en önemli masrafı barınma. KYK'ya bağlı yurtların ücreti 250 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Bu yurtlarda yer bulamayanlar özellere yöneliyor. Odadaki kişi sayısı ve konuma göre özel yurtların ücreti 2 bin TL'den başlıyor 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ev kiralamak da bir diğer seçenek. Kiralar bulunduğu şehre ve bölgeye göre 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Eşyalar için de ortalama 15 bin TL ile 25 bin TL aralığında bir bütçe ayırmaları gerekiyor.

Öğrencilerin yemek için günlük en az 50 TL harcaması gerekiyor. Sadece tek öğünü dışarıda yiyen bir öğrenci, ayda en az 1.500 TL harcarken bu ücret üç öğün için 4.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu noktada üniversitelerin yemekhaneleri öğrencilerin kurtarıcısı. Bazı yurtlar da sabah ve akşam yemekleri veriliyor. Bir öğünü burada da yeseler öğrencilerin günlük en az 50 TL yemek masrafı oluyor.

Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler, eğer burslu değillerse bu masrafların yanı sıra yıllık 50.000 TL ile 200.000 TL arasında öğrenim ücreti ödüyor. Devlette örgün öğretimdeki öğrenciler için kaldırılmış olsa da ikinci öğretimdeki öğrenciler harç ödemeye devam ediyor. Örneğin tıp fakültesi için 961 TL, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri için 804 TL, veterinerlik için 629 TL harç ücreti bulunuyor.

Öğrenciler, okudukları bölüme göre ders kitapları için de yüksek bir bütçe ayırıyor. Öğrenciler bu temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal faaliyetlere katılmak isterse en az 200 TL'lik bir bütçe ayırmak zorundalar. Çünkü bir tiyatro bileti en az 35 TL, sinema 37 TL, konser 100 TL, kitap da 30 TL. Tüm bu masraflar toplandığında devlet üniversitesi dahi olsa başka bir şehirde okuyan öğrencinin yıllık cebinden çıkacak rakam 30 bin TL'den başlıyor 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor.