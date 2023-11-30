YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
YÜKSEKOVA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı : 2023/758 Esas
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 30/09/2023
Sıra Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan(M²)pilon yeri itifak M²) Dosya Esas
1 Eskikışla mah. 216/4 115,94 m² 2023/758
2 Eskikışla Mah. 236/20 1,64 m² 2023/862
3 Eskikışla mah. 215/1 96,24 m² 2023/665
4 Eskikışla mah. 236/12 2,12 299,63 m² 2023/668
5 Eskikışla mah. 236/8 1,06 218,96 m² 2023/772
6 Eskikışla mah. 235/9 0,63 173,86 m² 2023/775
7 Eskikışla mah. 235/14 0,30 m² 173,86 m² 2023/778
8 Eskikışla mah. 211/33 ,84 m² 121,25 m² 2023/780
9 Eskikışla mah. 211/23 119,27 m² 2023/782
10 Eskikışla mah. 211/20 158,25 m² 2023/785
11 Eskikışla mah. 211/17 5,40 517,25 m² 2023/788
12 Güçlü köyü 130/9 1,61 m² 2023/792
13 Güçlü köyü 130/7 2,13 m² 2023/795
14 Güçlü köyü 130/2 4,96 m² 2023/798
15 Güçlü köyü 131/53 0,20 1,56 m² 2023/812
16 Eskikışla Mah. 211/14 0,40 73,29 m² 2023/815
17 Eskikışla Mah. 211/6 0,25 194,83 m² 2023/818
18 Eskikışla mah. 211/32 0,90 m² 66,86 m² 2023/820
19 Eskikışla Mah. 211/3 11,48 m² 2023/822
20 Eskikışla Mah. 233/3 22,84 m² 2023/825
21 Mezarlık Mah. 257/2 129,49 m² 2023/832
22 Mezarlık mah. 411/3 103,51 m² 2023/835
23 Mezarlık Mah. 259/131 56,10 2023/838
24 Mezarlık Mah. 259/127 50,58 m² 2023/842
25 Mezarlık Mah. 210/2 1,06 m² 251,63 m² 2023/845
26 Mezarlık Mah. 259/14 0,42 m² 89,92 m² 2023/848
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|BASIN NO: ILN01941638