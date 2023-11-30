YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

YÜKSEKOVA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2023/758 Esas

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 30/09/2023

Sıra Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan(M²)pilon yeri itifak M²) Dosya Esas

1 Eskikışla mah. 216/4 115,94 m² 2023/758

2 Eskikışla Mah. 236/20 1,64 m² 2023/862

3 Eskikışla mah. 215/1 96,24 m² 2023/665

4 Eskikışla mah. 236/12 2,12 299,63 m² 2023/668

5 Eskikışla mah. 236/8 1,06 218,96 m² 2023/772

6 Eskikışla mah. 235/9 0,63 173,86 m² 2023/775

7 Eskikışla mah. 235/14 0,30 m² 173,86 m² 2023/778

8 Eskikışla mah. 211/33 ,84 m² 121,25 m² 2023/780

9 Eskikışla mah. 211/23 119,27 m² 2023/782

10 Eskikışla mah. 211/20 158,25 m² 2023/785

11 Eskikışla mah. 211/17 5,40 517,25 m² 2023/788

12 Güçlü köyü 130/9 1,61 m² 2023/792

13 Güçlü köyü 130/7 2,13 m² 2023/795

14 Güçlü köyü 130/2 4,96 m² 2023/798

15 Güçlü köyü 131/53 0,20 1,56 m² 2023/812

16 Eskikışla Mah. 211/14 0,40 73,29 m² 2023/815

17 Eskikışla Mah. 211/6 0,25 194,83 m² 2023/818

18 Eskikışla mah. 211/32 0,90 m² 66,86 m² 2023/820

19 Eskikışla Mah. 211/3 11,48 m² 2023/822

20 Eskikışla Mah. 233/3 22,84 m² 2023/825

21 Mezarlık Mah. 257/2 129,49 m² 2023/832

22 Mezarlık mah. 411/3 103,51 m² 2023/835

23 Mezarlık Mah. 259/131 56,10 2023/838

24 Mezarlık Mah. 259/127 50,58 m² 2023/842

25 Mezarlık Mah. 210/2 1,06 m² 251,63 m² 2023/845

26 Mezarlık Mah. 259/14 0,42 m² 89,92 m² 2023/848