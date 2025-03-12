Yüksekova depremi sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu

Kaynak: İHA

Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen ve Yüksekova'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem korkuya neden olurken, ilçedeki birçok evin duvarında çatlaklar meydana geldi.


Dün akşam saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi.

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Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Meydana gelen deprem sonrası Yüksekova'da birçok evde çatlaklar oluştu. İlçenin camilerinden depremle ilgili anonslar yapılarak; camilerin vatandaşlar için açık kalacağını belirtildi.

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Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak dışarda beklediler

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