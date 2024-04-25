Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu

Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu
Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşile bürünen ovanın karlı dağlarla bütünleşmesi görenleri büyülüyor.
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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 1

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar nisan ayına rağmen hala erimezken, ova ise yeşile bürünmüş durumda.

Yüksekova’da her mevsimin ayrı güzelliğe sahip olduğunu belirten Ali Yiğit, “Bölgemiz iki mevsimi aynı anda yaşamaktadır. Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor” diyerek büyülü manzarayı tarif etti.

Yüksekova’da 2 mevsimi bir arada yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Yiğit, kendilerinin de bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve manzarayı fotoğraflamak için geldiklerini belirtti.

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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 2

Çetin geçen kış mevsiminin ardından ovadaki kar yerini çiçeklerle bezenen yeşilliğe bırakırken, hemen yanı başında bulunan 4 bin rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise iki mevsim etkisi yaratıyor.

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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 3

Yüksekova’da her mevsimin ayrı güzelliğe sahip olduğunu belirten Ali Yiğit, “Bölgemiz iki mevsimi aynı anda yaşamaktadır. Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor” diyerek büyülü manzarayı tarif etti.

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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 4

Yüksekova’da 2 mevsimi bir arada yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Yiğit, kendilerinin de bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve manzarayı fotoğraflamak için geldiklerini belirtti.

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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 5
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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 6
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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 7
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Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu 8
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