Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu

Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar nisan ayına rağmen hala erimezken, ova ise yeşile bürünmüş durumda.

Yüksekova’da her mevsimin ayrı güzelliğe sahip olduğunu belirten Ali Yiğit, “Bölgemiz iki mevsimi aynı anda yaşamaktadır. Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde halen kar duruyor” diyerek büyülü manzarayı tarif etti.

Yüksekova’da 2 mevsimi bir arada yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Yiğit, kendilerinin de bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve manzarayı fotoğraflamak için geldiklerini belirtti.