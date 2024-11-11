Yüksekova-Van karayolunda tır devrildi

Kaynak: İHA
Yüksekova-Van karayolunda tır devrildi

Yüksekova-Van karayolunda tır devrildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'de karla karışık yağmur ve yoğun sisin etkili olduğu Yüksekova-Van karayolunda bir tır yan yattı.

Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olduğu Yüksekova-Van karayolunda akşam saatlerinde başlayan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Van istikametine gitmekte olan bir tır, Güzeldere Geçidi'nde yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kazadan tır şoförü yara almadan kurtuldu. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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