Yüksekova'da 126 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23 Ekim 2022 günü Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda; 98 kilo metamfetamin, 11 kilo esrar, 17,5 kilo afyon sakızı ve 600 adet Methadone hap ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Kaynak: İHA)